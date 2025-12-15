Küresel pazar araştırma şirketi TrendForce’un son raporu, teknoloji sektöründe yeni bir fiyat dalgasının habercisi oldu. Rapora göre, 2026 yılının ilk aylarında DRAM bellek fiyatlarında sert bir yükseliş bekleniyor. Bu artışın, başta akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar olmak üzere pek çok elektronik üründe zam baskısı yaratacağı öngörülüyor.

DRAM Artışı Maliyet Hesaplarını Zorluyor

Elektronik ürünlerin temel bileşenlerinden biri olan bellek maliyetleri yeniden yükseliş trendine girdi. TrendForce’un analizine göre, yarı iletken tedarik zincirinde kısmi bir toparlanma görülse de bellek tarafında denge henüz sağlanabilmiş değil. DRAM fiyatlarındaki artış, üretici firmaların maliyet tablolarında ciddi baskı oluşturuyor.

Küresel Devler de Etkilenebilir

Raporda, güçlü mali yapıya sahip büyük teknoloji markalarının dahi bu artıştan kaçamayabileceği vurgulanıyor. Üreticilerin, yükselen bellek maliyetleri nedeniyle fiyat politikalarını yeniden şekillendirmesi, bazı ürünlerde planlanan kampanya ve indirimleri ertelemesi gündemde.

Android Telefonlarda Zam Daha Hızlı Hissedilebilir

TrendForce, fiyat artışlarının özellikle Android ekosisteminde daha belirgin olacağını belirtiyor. Orta ve giriş segment Android telefonlarda bellek kapasitesinin fiyat-performans açısından kritik bir unsur olması, 2026’da yeni modellerin daha yüksek etiketlerle satışa çıkmasına yol açabilir. Halihazırda piyasada olan bazı modellerde de fiyat artışları görülebilir.

Dizüstü Bilgisayarlar da Risk Altında

Artan DRAM maliyetleri yalnızca telefonlarla sınırlı değil. Dizüstü bilgisayarlar da bu yükselişten doğrudan etkilenecek ürünler arasında yer alıyor. Özellikle ince ve üst segment modellerde mobil DRAM’in anakarta entegre olması, üreticilerin maliyeti düşürmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle zamların ilk hissedileceği ürün gruplarından biri dizüstü bilgisayarlar olabilir.

Firmalar Ürün Stratejisini Değiştirebilir

Sektör kaynakları, maliyet baskısını dengelemek isteyen üreticilerin ürün stratejilerinde değişikliğe gidebileceğinedikkat çekiyor. Harici hafıza kartı desteğinin yeniden öne çıkması, farklı bellek konfigürasyonlarının sunulması ya da bazı donanım tercihlerinin sadeleştirilmesi olası senaryolar arasında yer alıyor.