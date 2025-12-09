Whatsaap Grup Sohbeti Tarihini Baştan Yazıyor: İşte "Geçmiş Mesajlara Erişim" Özelliği

Whatsaap, milyonlarca kullanıcının uzun. süredir dile getirdiği en büyük sorunlardan birine nihayet çözüm getiriyor. Uygulama, yeni geliştirdiği özellikle birlikte, gruba sonradan katılan kişilerin eski mesaj geçmişini görmesine imkan tanıyacak.

Yeni Üyeler İçin Tam Geçmiş Erişimi Nasıl Çalışacak?

Yeni özellik devreye girdiğinde, grup yöneticileri isterlerse grubun geçmişindeki tüm mesajları yeni üyelere açma yetkisine sahip olacak. Bu sayede gruba sonradan katılanlar, gruptaki ilk günden itibaren şunları tek tek sormak zorunda kalmadan görüntüleyebilecek.

Önemli Duyurular ve Belgeler

Grup Kararları

Yapılan Konuşmalar

Gizlilik ve Kontrol: Tam Yetki Grup Yöneticilerinde

Whatsaap, bu yeni özelliği geliştirirken gizlilik endişelerini göz ardı etmedi. Eski mesajlara erişim yetkisini tamamen grup yöneticilerine bıraktı. Yöneticiler, bu ayarı istedikleri zaman açıp kapatabilecek.

Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Whatsaap, yeni gruba sonradan katılanlar için eski mesajları görme özelliğini öncellikle beta kullanıcılarına sunmaya başladı. Kademeli dağıtım sürecinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda tüm Android ve İOS kullanıcılarının erişimine açılacak.