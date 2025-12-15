Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kent girişinde bir otomobil durduruldu. Narkotik köpeği ‘Hector ‘ile yapılan aramada otomobilin koltuk altları ve arkaları, bagaj kısmı, yan ve bazı bölmelerine paketler halinde zulalanmış 56 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)