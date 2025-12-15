Ankara’nın Mamak ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Cengizhan Mahallesi’nde bulunan 10 katlı apartmanın 6’ncı katındaki bir dairede henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı.

Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı dairede mahsur kalan anne A.S. ile oğlu M.S., itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu güvenli şekilde binadan çıkarıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen anne ve oğlu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiyeden Zamanında Müdahale

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde yangın, çevredeki diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.