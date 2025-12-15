Tekirdağ Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak senet imzalattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucunda M.D., İ.D. ve Y.Ö. isimli şüpheliler tespit edildi.

Adreslerde Senetler Ele Geçirildi

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, tefecilik faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dolu ve boş senet ele geçirildi. Ayrıca inceleme yapılmak üzere cep telefonlarına da el konuldu.

Adliyeye Sevk Edildiler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.