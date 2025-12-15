Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, tarım ve gıda sektöründe yaşanan sorunların geçici değil yapısal olduğuna dikkat çekti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Tarımın 2025 yılında üst üste küçüldüğünü vurgulayan Suiçmez, yetersiz destekler, artan girdi maliyetleri, kuraklık ve hayvancılıkta yaşanan hastalıkların üretimi ciddi biçimde tehdit ettiğini belirterek, çiftçinin üretimde kalmasını sağlayacak köklü politika değişikliklerinin zorunlu olduğunu ifade etti.

“YILLARDIR UYARIYORUZ, BUGÜN SONUÇLARINI YAŞIYORUZ”

Tarım sektörünün 2025 yılında ciddi bir daralma yaşadığını belirten Suiçmez, “Tarım 2025 yılında ilk çeyrekte yüzde 2, ikinci çeyrekte yüzde 3,5 küçüldü. Tarım eğer küçülüyorsa bu küçülmenin nedenlerinin araştırılması, somut önlemlerle tarımın desteklenmesi ve çiftçinin üretime devam etmesi bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

Tarımda yapısal sorunların yıllardır dile getirildiğini hatırlatan Suiçmez, zincir market yöneticilerinin dahi gıda arzına ilişkin uyarı yaptığını belirterek, “Bir zincir marketin CEO’su ‘Böyle giderse satacak gıda ürünü bulamayız’ diyorsa, biz yıllardır tarımın sorunlarının yapısal olduğunu, yanlış ekonomi ve tarım politikaları uygulandığını, ithalata bağımlılığın arttığını söylüyorduk. Maalesef bugün bunun sonuçlarını yaşıyoruz” diye konuştu.

Gıda enflasyonundaki artışa da dikkat çeken Suiçmez, “Bugün gıda enflasyonunda Avrupa’da ve dünyada ilk sıralardaysak, tarımsal girdi fiyat endeksi yüzde 30’ların, üretici fiyatları yüzde 45’lerin üzerindeyse üretim maliyetleri kontrol edilemiyor demektir.” dedi.

KURAKLIK VE HASTALIKLAR ÜRETİMİ VURDU

2025 yılının tarım açısından olağanüstü olumsuzluklarla geçtiğini belirten Suiçmez, “Kuraklık, don ve hayvancılıkta şap hastalığıyla karşı karşıya kaldık. Buğdaydan arpaya, mercimekten nohuta, ayçiçeğine kadar birçok üründe ciddi verim kayıpları yaşandı” ifadelerini kullandı.

Meyvecilikte de büyük sorunlar yaşandığını dile getiren Suiçmez, “Kayısıda, fındıkta, kirazda, elmada ve hemen hemen tüm meyvelerde ciddi rekolte kayıpları var. Bu kayıplar sadece bugünü değil önümüzdeki yılları da olumsuz etkileyecek” dedi. Yapılan desteklerin yetersiz kaldığını vurgulayan Suiçmez, “Meyvecilikte üreticimiz yeterli desteği alamadı.” diye konuştu.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.