İstanbul Beşiktaş’ta verdikleri konserin ardından haklarında soruşturma başlatılan Manifest müzik grubu üyeleriyle ilgili yargı süreci sonuçlandı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, grup üyelerinin her biri hakkında “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıklar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

Ayrıca, daha önce 7 grup üyesi hakkında uygulanan “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasına hükmedildi.

Dava Süreci Nasıl Başladı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Cumartesi akşamı Beşiktaş’ta verilen konser sırasında sergilenen bazı davranışlar nedeniyle Manifest grubu üyeleri hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından soruşturma başlattı. Grup üyeleri, ifadelerinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği tarafından “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atma” şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame ile şüpheliler hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede Dikkat Çeken Değerlendirmeler

İddianamede, konser sırasında gerçekleştirilen dans şovlarının toplumun ortak edep ve haya anlayışını ihlal ettiği, çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etki yaratabilecek nitelikte olduğu ifade edildi. Söz konusu figürlerin cinsel içerik taşıdığı ve toplumun mahremiyet algısını zedelediği değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca, bu eylemlerin özel alanda gerçekleşmediği, konser alanında sergilendiği ve görüntülerin sosyal medya ile çeşitli platformlarda paylaşılarak çok sayıda kişiye, çocuklar da dahil olmak üzere, ulaştığı vurgulandı. Savcılık, bu gerekçelerle Manifest grubu üyelerinin 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, yapılan yargılama sonunda sanıklar hakkında hapis cezası verirken, cezaların açıklanmasını geri bıraktı.