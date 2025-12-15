Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kocasinan Bulvarı’nda bir sürücünün alkollü şekilde araç kullandığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma kapsamında durdurulan araçta sürücünün kimliği U.D. (21) olarak tespit edildi.

Üflemeyi Reddetti, Ağır Ceza Uygulandı

Polis ekiplerinin alkolmetreyle ölçüm talebini reddeden sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca 66 bin 78 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, kullandığı araç da trafikten men edildi.

Diğer İhlallere de Ceza Kesildi

Öte yandan denetimler sırasında egzozundan kaynaklı ihlal tespit edilen bir sürücüye 2 bin 167 lira ceza yazıldı. Uygulama noktasından kaçtığı belirlenen başka bir sürücüye ise 12 bin 427 lira para cezası uygulanırken, bu aracın da trafikten men edildiği bildirildi.