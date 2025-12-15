Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, 3. Ankara Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (AUEYK) kapsamında yaptığı akademik başvurunun kabul edilmesiyle dikkat çekti. Okul tarafından hazırlanan akademik bildiri, eğitim yönetimi alanında Türkiye genelinde saygınlığı bulunan kongrede sözlü sunum olarak yer alacak.

YKS Sürecine Odaklanan Çalışma

Kongrede sunulmak üzere kabul edilen bildirinin başlığı, “YKS Hazırlık Sürecinde Soru Çözme Takip Sistemine Yönelik Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi: Başarı Odaklı Davranışlar ve Olumsuzluklarla Mücadele Becerileri Üzerine Değerlendirme” olarak açıklandı. Çalışmada, öğrencilerin YKS hazırlık sürecindeki akademik tutumları, başarıya yönelik davranışları ve karşılaştıkları zorluklarla baş etme becerileri ele alındı.

Çalışma Müdür Aşkın’ın Liderliğinde Yürütüldü

Akademik çalışmanın, Okul Müdürü Fatih Aşkın’ın öncülüğünde hazırlandığı belirtildi. Çalışmada öğretmenler Aynur Yetmen, Tülay Çiftçi Irmak, Rahime Ordu, Ahmet Ersin Taşel, Kadriye Özge Kadriye ve Saime Ucargül görev aldı.

Sunum 19 Aralık’ta Gölbaşı’nda

Kabul edilen bildiri, 19 Aralık 2025 tarihinde Gölbaşı Mogan Uygulama Oteli’nde düzenlenecek kongrede Okul Müdürü Fatih Aşkın tarafından sözlü bildiri olarak sunulacak.

Okul yönetimi, akademik üretimi ve bilimsel çalışmaları destekleyen anlayışla eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi.