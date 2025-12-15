Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medyada paylaşımda bulundu.

"Manisa'ya katkılarıyla hatırlanacaktır"

Başkan Yaşar'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Çok üzgünüm, acımız çok büyük. Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın vefatını çok derin bir üzüntüyle öğrendim. Gülşah Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesi başta olmak üzere sevenlerine ve tüm Manisalılara başsağlığı ve sabır diliyorum. Çalışkanlığı ve Manisa’ya katkılarıyla her zaman hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Kimdir?

Gülşah Durbay, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’den Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı seçilmiştir. Bu göreviyle Şehzadeler’in ilk kadın belediye başkanı olma unvanını da taşımaktadır.

Siyasete CHP çatısı altında adım atan Durbay, parti örgütlerinde çeşitli görevlerde bulunmuş; özellikle yerel yönetimler, sosyal belediyecilik ve kadın temsili konularındaki çalışmalarıyla öne çıkmıştır. Seçim sürecinde şeffaf, katılımcı ve halk odaklı belediyecilik vurgusu yapmıştır.