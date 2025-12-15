Sosyal medyada, Mamak Belediyesi'ne ait hayvan barınağında hayvanseverlerin rehin alındığı yönünde iddialar yayıldı. Bu iddialar büyük yankı uyandırırken, Mamak Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Belediye açıklamasında, iddiaların doğru olmadığını savundu.

İzinsiz Giriş İddiası!

Mamak Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 14 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde yaklaşık 15–20 kişilik bir grup, barınağın tel örgülerini keserek izinsiz şekilde alana girdi. Kamu malına zarar verilmesi üzerine durum, personel tarafından Jandarma ekiplerine bildirildi ve resmi tutanaklarla kayıt altına alındı.

"Besleme Yapmak İçin Gittik!"

Açıklamada, söz konusu kişilerin sosyal medya üzerinden “besleme yapmak için gittik” şeklinde paylaşımlar yaparak, kurumun hedef gösterilmeye çalıştığı belirtildi. Belediye, olayın gerçekliği ile örtüşmeyen bu paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik ve suç teşkil edebilecek nitelikte olduğunu vurguladı.

Kamu malına verilen zararın tazmini ve gerçeğe aykırı paylaşımlarla ilgili gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığı bildirildi.