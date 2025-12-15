HBO Max’te yayınlanan “Jasmine” dizisi hakkında, müstehcenlik ve genel ahlaka aykırı içerik iddiaları nedeniyle RTÜK tarafından inceleme başlatıldı. Diziye yönelik yapılan şikâyetlerin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, kamuoyunu bilgilendiren yazılı bir açıklama yayımladı.

“Jasmine” Dizisinin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

12 Aralık’ta izleyiciyle buluşan “Jasmine” dizisinde başrolleri Asena Keskinci ile Burak Can Aras paylaşıyor. TN Yapım ve Ayem Media ortaklığıyla hazırlanan yapımın yapımcılığını Tanay Abbasoğlu ve Atay Yıldız üstleniyor.

Dizinin merkezinde, ölümcül bir kalp rahatsızlığıyla yaşam mücadelesi veren Yasemin karakteri yer alıyor. Nakil listesine girebilmek için hayata tutunmaya çalışan Yasemin, bu süreçte yalnızca hastalığıyla değil; bağlanma, sevgi ve saplantıarasındaki tehlikeli sınırlarla da yüzleşiyor.

Yasemin’in hayatındaki en yakın kişi ise üvey kardeşi Tufan. Karaktere hayat veren Burak Can Aras, Tufan’ın bastırılmış duygularını, karanlık bilinçaltını ve giderek kontrolden çıkan bağlılığını katmanlı bir performansla izleyiciye aktarıyor.

RTÜK’ten “Jasmine” Dizisi Hakkında Açıklama

Diziye yönelik gelen şikâyetler üzerine RTÜK tarafından başlatılan incelemeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunun Dikkatine!

Dijital bir platformda yayımlanan ‘Jasmine’ adlı yapıma; Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır.

RTÜK olarak yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz. Dijital mecralarda yayımlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri dikkate alındığında bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır.

Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”**

Gözler RTÜK’ün Vereceği Kararda

HBO Max’in “Jasmine” dizisiyle ilgili yürütülen incelemenin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken, RTÜK’ün olası yaptırım kararları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.