Yerli ve Milli Parti’nin coşkulu geçen kurultayında Teoman Mutlu, geçerli oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

Kurultaydan sonra partililerine teşekkür eden Teoman Mutlu, şöyle konuştu: “Bugün tarihi bir gün. Artık tüm seçimlere katılma hakkını kazandık. Allah’ın izniyle 26 Haziran’da yapılacak 5 yeni kurulan belde seçimlerinde bu hedeflerin daha yukarılara çıkacağına inanıyorum. “Siz Türkiye’yi sahipsiz mi sandınız? Hodri meydan.” dedi.

Mutlu; Yerli ve Milli Parti’nin yeni kurulan partiler içinde en fazla teşkilata, en fazla üyeye ve tüm anketlerde daima ilk 8’e girdiğini ilave etti.

