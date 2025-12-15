Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Cumhuriyet, Manisa’nın bir köyünden doğan bir kadının Şehzadeler’e belediye başkanı olabilme ihtimalidir.”

Çocuk yaşlarından itibaren inandığı yolda yürüyen, gençlik kollarından başlayarak emeğiyle, sabrıyla ve inadıyla büyüyen bir mücadele; bir kadının bu ülkede nasıl var olabileceğinin, nasıl mücadele edebileceğinin en onurlu örneklerinden biri oldu Gülşah Durbay. Bugün, onu çok erken kaybetmenin derin hüznünü yaşıyoruz. Son yolculuğunda ailesinin, sevenlerinin ve yol arkadaşlarının acısını yürekten paylaşıyorum. Gülşah Durbay’ın cesareti, mücadelesi ve umut veren duruşu bizlerle yaşamaya devam edecek. Ruhu şad olsun." şeklinde konuştu.

Muhabir: Şevval Ateş