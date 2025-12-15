AK Parti Ankara Etimesgut İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen devir teslim töreni, teşkilat mensupları ve vatandaşların yoğun katılımıyla bayram havasında gerçekleşti.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; ilçe başkanlığı görevine atanan Yasin Şankazan, görevi devralarak resmen çalışmalarına başladı.

Törene; AK Parti Ankara İl Başkanlığı yetkilileri, il ve ilçe teşkilatı mensupları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile çok sayıda Etimesgutlu vatandaş katıldı. Coşku ve birlik mesajlarının öne çıktığı törende, teşkilat içindeki görev değişiminin bir yenilenme ve güçlenme süreci olduğu vurgulandı.

“GÖREV DEĞİŞİMİ GÜÇLENMENİN BİR PARÇASIDIR”

Törende konuşan AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan, kendisinden önce görev yapan ilçe başkanı Nihat’a teşekkür ederek sözlerine başladı. Şankazan, AK Parti teşkilatlarında bayrak değişiminin sürekliliğin ve dinamizmin göstergesi olduğunu ifade etti.

Görevlerinin bilincinde olduklarını dile getiren Şankazan, “Kapımız herkese açık olacak. Gece gündüz, haftanın yedi günü, 24 saat davamıza ve Etimesgutumuza hizmet edeceğiz.” dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.