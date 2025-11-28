Etimesgut Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde gıda satışı ve üretimi yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştiren belediye zabıta ekipleri, hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen iki işletmeyi mühürleyerek faaliyetten men etti.

Denetim sonrası belediyeden yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Halk sağlığından taviz yok. Gıda güvenliğini tehdit eden hiçbir işletmeye göz yummuyoruz” denildi. Denetimlerde, vatandaşların sağlığını riske atacak koşullarda hizmet verdiği belirlenen işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Etimesgut Belediyesi’nin ilçe genelindeki denetimlerinin düzenli olarak devam edeceği vurgulandı.