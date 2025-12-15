Teknoloji ve yapay zeka hisselerinde görülen aşırı değerlenme endişeleri devam ederken, şirketlerin harcamalarından kaynaklı yüksek gider tahminleri küresel piyasalar üzerinde satış baskısı oluşturmaya devam ediyor. Bu süreçte yapay zeka şirketlerinin harcamalarının sürdürülebilir olmadığına dair endişeler öne çıkıyor. Bu harcamaların kayda değer bir ticari gelir elde etmesinin yıllar sürebileceğine yönelik öngörüler ise yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Öte yandan Fed üyelerinden gelen karışık mesajlar da küresel piyasalarda yatırımcıların yön belirlemesini zorlaştırıyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinden Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid ile Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantıda politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi kararına neden karşı çıktığını anlattı.

Bir önceki Fed toplantısında da politika faizinin sabit tutulması yönünde oy kullanan Schmid, o süreden bu yana çok az şeyin değiştiğini belirtti.

Schmid, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu, ekonominin ivmesini koruduğunu ve iş gücü piyasasının soğumaya rağmen büyük ölçüde dengede kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Mevcut para politikası duruşunun sadece mütevazı bir şekilde kısıtlayıcı olduğuna işaret eden Schmid, bu nedenle bu hafta faiz oranının değiştirilmemesini tercih ettiğini kaydetti.

Goolsbee de eylül ve ekim aylarındaki toplantılarda faiz oranlarını düşürme yönünde oy kullanmış olsa da özellikle enflasyon konusunda daha fazla veri elde edene kadar faiz oranlarını daha fazla düşürmek için beklemeleri gerektiğine inandığını vurguladı. Enflasyonun geçici olacağı varsayımıyla faiz indirimlerini çok fazla öne çekmekten endişe duyduğunu aktaran Goolsbee, daha fazla kanıt elde etmenin daha akıllıca bir seçim olduğunu söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, enflasyondan çok iş gücü piyasası konusunda endişe duyduğunu belirterek, bankanın ocak ayındaki toplantısında daha fazla veriye sahip olacağını söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da iş gücü piyasasının kademeli olarak soğuduğu ancak enflasyonun hedefin üzerinde olduğuna dikkati çekti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, Fed'in bir sonraki başkanlığı için Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett veya eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ı seçmeye yakın olduğunu söyledi.

Fed'in yeni başkanının faiz oranları konusunda kendisine danışması gerektiğini ifade eden Trump, bir yıl sonra politika faizinin yüzde 1 veya daha düşük oranda olmasını istediğini belirtti.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve Fed'in gelecek politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle 4,18'de dolar endeksi önceki kapanışın hemen altında 98,4 seviyesinde bulunuyor. Altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 329 dolarda, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 yükselişle 61,2 dolarda seyrediyor.

New York borsası değer kaybetti

New York borsası cuma günü teknoloji şirketlerindeki düşüşlerin etkileriyle satış ağırlıklı seyretti. Broadcom'un hisseleri de şirketin beklentilerden iyi kar ve gelir bildirmesine rağmen yüzde 11,5 değer kaybetti.

Nvidia'nın hisselerinde yüzde 3,3, Amazon'un hisselerinde yüzde 1,8, Meta'nın hisselerinde yüzde 1,3 ve Alphabet ile Microsoft'un hisselerinde yüzde 1 düşüş oldu.

Dow Jones endeksi, yüzde 0,51, S&P 500 endeksi yüzde 1,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,69 değer kaybetti.

Avrupa'da bu hafta ECB ve BoE'nin faiz kararları takip edilecek

Avrupa borsaları da cuma günü bölge ekonomisine dair devam eden endişeler ve jeopolitik risklerin sürmesiyle satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Makroekonomik veri tarafında, Almanya'da kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilere paralel aylık yüzde 0,2 azaldı, yıllık ise yüzde 2,3 arttı.

Almanya'da kasım ayında şirket iflasları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 artışla 18 bin 125'e çıktı. Böylece iflasların sayısı son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere ekonomisi, ekimde yüzde 0,1 ve Ağustos-Ekim 2025 döneminde de yüzde 0,1 daraldı.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), gelecek yıl Avro Bölgesi'nde yer alan 110 bankanın jeopolitik şoklara karşı dayanıklılığını test edeceğini bildirdi.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararları takip edilecek. ECB'nin, faizleri sabit tutmasına ise kesin gözle bakılıyor.

İngiltere'de yıllık enflasyonun ekimde yüzde 3,8'den 3,6'ya gerileyerek hazirandan beri ilk kez yavaşlama göstermesinin yanı sıra ülkede büyüme verisinin de kötü gelmesinin ardından BoE'nin bu haftaki 25 baz puan indirimle politika faizini yüzde 3,75'e çekmesi beklenirken, piyasalar gelecek yıl politika faizinin yüzde 3,25'e kadar gerilemesini bekliyor.

Bu gelişmelerle cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,43 ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,45 değer kaybetti.

Asya tarafından BoJ'un faiz kararı piyasaların odağında olacak

Asya borsalarında da Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı öncesinde teknoloji şirketlerine ilişkin endişeler ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisindeki sıkıntıların derinleştiğine işaret etmesiyle haftanın ilk işlem gününde negatif seyretti.

Açıklanan makroekonomik veriler enflasyon endişelerini körüklerken, Boj'un bu haftaki toplantısında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, Bankanın nötr faiz olarak gördüğü yüzde 1,0-2,5 aralığına doğru yol alıp almayacağına dair belirsizliklerin de devam ettiğini belirtti.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, daha önce ülkenin nötr faiz oranını tahmin etmenin zorluğu nedeniyle merkez bankasının faiz oranlarını nereye kadar artırabileceği konusunda belirsizlik olduğunu belirtmişti.

Öte yandan Çin, belirli çelik ürünlerine ihracat kısıtlamaları getireceğini duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, çelik ihracatını düzenlemek için 2026'dan itibaren bir lisans sistemi uygulamasının planlandığı belirtildi.

Çin'de açıklanan makroekonomik veriler aktiviteye ve talebe ilişkin endişelerin devam ettiğini ortaya koydu. Ülkede, kasım ayına ilişkin perakende satışlar yüzde 1,3 artarak Aralık 2022'den bu yana en yavaş yükselişini kaydetti.

Çin'de kasım ayına ilişkin sanayi üretimi yıllık yüzde 4,8 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Çin'de kasım ayına ilişkin yeni konut satışları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2. el konut satışları yüzde 0,7 azaldı.

Öte yandan China Vanke'nin 2 milyar yuan değerindeki yerel para cinsinden tahvilin geri ödemesini ertelemek için tahvil sahiplerinden istediği onayın kabul edilmemesi sonrasında şirketin hisseleri yüzde 2 değer kaybetti.

Ülkede konut satışları verisinin kötü gelmesi ve China Vanke'nin yaşadığı sıkıntılar konut piyasasındaki sıkıntıların derinleştiğini ortaya koydu. Öte yandan Japonya'da büyük imalatçıların güvenini yansıtan Tankan endeksi 4. çeyrekte 14 seviyesinden 15 seviyesine yükseldi.

Bu gelişmelerin Pekin yönetimi üzerinde ekonomiyi destekleme konusunda baskı oluşturması bekleniyor. Yapay zeka şirketlerine ilişkin endişelerin devam etmesi Güney Kore borsasında yüzde 1'in üzerinde değer kayıpları görüldü.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi 1 değer kaybetti.

Borsa cuma gününü yükselişle tamamladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 artışla 11.311,31 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,16 düşüşle 12.452,00 puana çıktı.

Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,2 artışla 42,6954'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üstünde 42,7002'den işlem görüyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 457 milyon dolar fazla vererek art arda dördüncü ayda pozitif seyrini sürdürdü. Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), cuma günü 217,355 puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Geçen hafta ABD'nin başkenti Washington'da temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ticari ve ekonomik boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, kasım ayı bütçe dengesi

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, aralık ayı New York Fed imalat sanayi endeksi