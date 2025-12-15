TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Prof. Dr. Kestel ve üniversitede yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlileri, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile kurumun İstanbul'daki genel müdürlük binasında bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında, Bekir Engürülü, değişen iklim koşulları ve artan doğal afetlere bağlı olarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sağlayabilmek amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren TARSİM'in önemi ve uygulamaları hakkında bilgi verirken, ziyaretçilerin sorularını da yanıtladı.