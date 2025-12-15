Kayseri’de öğle saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırı çevrede paniğe yol açtı. Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen hırdavatçı Erhan D., sokakta karşılaştığı Murat P., İsmail G. ve Adil T.’ye henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla saldırdı.

Saldırının ardından Erhan D.’nin yakındaki bir kahvehaneye sığındığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Murat P.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, saldırgan Erhan D.’yi saklandığı kahvehanede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.