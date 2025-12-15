Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul’a İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

İYİ Parti’den sert eleştiriler

Bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti Grubu adına söz alan Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Irak Kürt Demokrat Partisi (KDP) Lideri Mesut Barzani’nin Şırnak Üniversitesi’nin Cizre’de düzenlenen bir programına katılmasını gündeme taşıdı. Karakaş, konuşmasında DEM Parti’nin hazırladığı rapora ve bazı milletvekillerinin ifadelerine sert eleştiriler yöneltti.

Sözlü tartışma kavgaya dönüştü

Karakaş’ın sözlerinin ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli kürsüye çıkarak, konuşmanın hakaret içerdiğini savundu. Temelli’nin açıklamaları sırasında İYİ Partili Karakaş’ın ayağa kalkmasıyla tansiyon yükseldi. Temelli’nin “Oturun yerinize” ifadesinin ardından iki parti milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan birleşime 5 dakika ara verdi.

Temelli: “Bu sözler kabul edilemez”

Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, yapılan açıklamaların yalnızca DEM Parti’ye değil, tüm Meclis’e yönelik olduğunu savunarak, “Bu hakarete ve saldırgan dile sessiz kalınmamalı” dedi. Temelli, Barzani’nin Türkiye’ye resmi bir davetle geldiğini ve yaşanan protokol hatasının Türkiye Cumhuriyeti makamlarının sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

İYİ Parti’den yanıt

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ise Temelli’ye cevaben yaptığı konuşmada, İYİ Partili milletvekilinin sözlerinin herhangi bir siyasi partiye değil, PKK terör örgütü ve elebaşına yönelik olduğunu belirtti. Kavuncu, “Bir terör örgütü elebaşına ‘terörist’ demek provokasyon değildir” ifadelerini kullandı.

Sırrı Sakık da tartışmaya dahil oldu

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın konuşmasıyla tartışma yeniden alevlendi. Sakık, kendilerine yönelik ifadelerin kabul edilemez olduğunu savunarak, Kürt halkının değerlerine hakaret edildiğini ileri sürdü.

Kavuncu: “Kürt denince kardeşlik aklımıza geliyor”

Sakık’ın ardından yeniden söz alan Buğra Kavuncu, “Abdullah Öcalan denince aklımıza kan, gözyaşı ve acı geliyor. Kürt denince ise sevgi, kardeşlik ve dostluk geliyor” ifadelerini kullandı.

Birleşime ikinci ara

Genel Kurul’daki tartışmaların sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşime bu kez 20 dakika ara verdi. TBMM’de bütçe görüşmelerinin, aranın ardından devam etmesi bekleniyor.