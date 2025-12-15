Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nde önemli bir değişikliğe imza attı. TFF Yönetim Kurulu’nun 15 Aralık 2025 tarihli ve 62 sayılı toplantısında alınan kararla, Türkiye Kupası’nda grup müsabakalarından itibaren VAR uygulamasına geçilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye Kupası’nda VAR dönemi başlıyor

Yeni düzenlemeyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasından itibaren oynanacak tüm karşılaşmalarda, Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolü’ne uygun şekilde çevrim içi Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi kullanılacak. Uygulamanın, hakem kararlarının doğruluğunu artırması ve tartışmalı pozisyonların en aza indirilmesi hedefleniyor.

TFF’den resmi açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TFF Yönetim Kurulu’nun 15.12.2025 tarih ve 62 sayılı toplantısında alınan kararla 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Değişen statüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolü’ne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır.”

Yeni statü değişikliğiyle birlikte Türkiye Kupası’nda müsabakaların daha adil ve şeffaf bir şekilde oynanması amaçlanıyor.