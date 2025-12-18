ATV ekranlarında yayınlanan ve Halit Özgür Sarı’nın başrolünde yer aldığı “Gözleri Karadeniz” dizisinin Rize’de devam eden çekimlerinde dizi ekibi iki ayrı şok yaşadı. Set çalışanlarının konakladığı alanda yaşanan kavga paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, dizi ekibi, 16. bölümün anlık reyting sonuçlarına göre final yapıp yapmayacağının netleşeceği açıklamasının ardından bölüm izleme toplantısına hazırlık yaptığı sırada, ekranda “final” ibaresinin yer alması ekipte şaşkınlık yarattı. Bu gelişmenin hemen ardından, otelde konaklayan ve uzaktan akraba oldukları öğrenilen dört karavancı arasında tartışma çıktı.

Yere Düşen Çalışan Hastaneye Kaldırıldı

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Emin isimli bir karavancı yere düşerek başını çarptı ve baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan çalışan, Rize’deki bir araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, yaralı çalışanın hayati tehlikesinin bulunmadığı, kontrol amaçlı 24 saat boyunca uyutulduğu öğrenildi.

Gözaltılar ve Mahkeme Süreci

Kavga sonrası olayla bağlantılı 3 karavancı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakılırken, iki kişi nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, her iki şüphelinin de serbest bırakılmasına karar verdi.

Rize’de bulunan yapım şirketi yetkililerinin, hastanede tedavisi süren set çalışanının sağlık durumunu yakından takip ettiği bildirildi.