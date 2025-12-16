Pazar akşamları seyircisiyle buluşan Ben Leman dizisi, son dönemde final iddialarıyla gündemde. Dizinin geleceği, bu hafta ekranlara gelecek olan 12. bölümün reyting performansına bağlı olacak. Yapım ekibi ve kanal yetkilileri, reyting sonuçlarını dikkatle takip ediyor.

Eğer Pazar sabahı açıklanacak reytingler düşük çıkarsa, Urla’da çekimleri yapılan dizi 13. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek. Dizinin senaryosu ve çekim takvimi de bu belirsizlik doğrultusunda şekillendiriliyor.

Dizi hayranları, sosyal medyada finale dair tahminlerde bulunurken, bazı izleyiciler karakterlerin hikayesinin eksiksiz tamamlanmasını umut ediyor. Öte yandan yapım ekibi, reytinglerin yüksek gelmesi durumunda dizinin devam edebileceğini ve yeni sürpriz gelişmelerin ekranlara yansıyabileceğini belirtti.

Ben Leman dizisinin 12. bölümü, hem reyting hem de izleyici tepkileri açısından belirleyici bir dönüm noktası olacak. Hayranlar, final olup olmayacağını merakla bekliyor.