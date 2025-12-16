Üniversite birinci sınıfı tamamladığı 2013'ün yaz tatilinde harçlığını çıkarmak için girdiği işte tanıştığı bir arkadaşının yönlendirmesiyle uyuşturucuya bulaşan K.Y, eğitiminde başarısız olmaya ve eski arkadaş çevresinden uzaklaşmaya başladı.

Sonrasında okulunu donduran K.Y, 2017'de babasının aracıyla yaptığı trafik kazası sonucu bağımlı olduğunu ailesine anlatmak zorunda kaldı.

Ailesinin de desteğiyle tedavi amaçlı gittiği merkezlerden istediği sonucu alamayan, kendilerinden gizli uyuşturucu kullanmaya devam eden ve para kazanmak için kumara da bulaşan K.Y'nin hayatı 2024'te Kayseri Yeşilay Danışmanlık Merkezi'yle (YEDAM) tanışması ile değişti.

Burada bir dönem destek alan K.Y, daha sonra Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 ay süren tedavi sonucunda bağımlılıktan tamamen kurtularak yeni bir hayata başladı.

- 'Bana yeni bir hayat sundular'

K.Y, AA muhabirine, 12 yıl süren bağımlılıktan Yeşilay sayesinde kurtulduğunu söyledi.

İnsanın bağımlılıkla birlikte özünden uzaklaştığını belirten K.Y, 'Bağımlılıkla hayatımıza yalan giriyor. Kendime yalan, hayatımdaki bütün aileme yalan, üniversitedeki arkadaşlarıma yalan, herkese yalan. Temiz arkadaşlıklarımın yerini, madde çevresindeki arkadaşlar almaya başladı.' dedi.

Tedavi için başvurduğu yerlerden istediği sonucu alamadığını ifade eden K.Y, 'İnsanın madde kullandığı dönemde hayatında keşkeler yer alıyor. 'Keşke o arkadaşlarla tanışmasaydım, keşke o iş yerine girmeseydim, keşke o insanlarla vakit geçirmeseydim.' diyorum. 2024 yılında Kayseri YEDAM ile tanıştım. Sağ olsunlar, bana yeni bir hayat sundular. Bu aldığım nefesi, şu anki ruh halimi, şu anki aile yaşantımı, şu anki sosyal yaşantımı onlara borçluyum.' diye konuştu.

- 'Haklarını temiz kalarak ödeyebilirim'

YEDAM'dan aldığı destek sonrası Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne geldiğini anlatan K.Y, şöyle konuştu:

'Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin ilk mezunlarındanım. Büyük bir özveriyle, büyük bir emekle, büyük bir ilgiyle beni bu zamana getirdiler. Haklarını bir şekilde ödeyebilirim, o da artık temiz kalarak. Burada 6 aylık tedavi programım boyunca bilinçlendim, farkındalıklar kazandım. Bağımlılıkla nasıl baş edilebilir, bağımlılığın arka plandaki durumları nelerdir, bireysel görüşmelerimde, buradaki grup terapilerinde her zaman onları ön plana çıkarıp, onları konuştuk. İlk 3 ay kendi içimize döndük. Buradaki tedavi süresi boyunca kendi iç dünyamla yeniden barıştım. Kendime şefkat göstermeye özen gösterdim. Öfke nasıl kontrol edilir, stresle nasıl başa çıkılır, onları öğrendim. Hayatımda düzen yoktu, düzeni öğrendim. Beni kendi iç dünyama, 18 yaşındaki o üniversiteli gence döndürdüler. Çok teşekkür ederim. Haklarını ancak temiz kalarak ödeyebilirim.'

K.Y, merkezde resim çizerek, spor yaparak, film izleyerek, atölye faaliyetlerine katılarak da sosyalleştiklerini dile getirdi.

- 'Kendimi Yeşilaya teslim ettim'

Bağımlılara Yeşilaya başvurmalarını tavsiye eden K.Y, şunları kaydetti:

'Artık tavsiye olarak şunu diyorum, bir defa da olsa kendi iç dünyamıza dönüp, aslında bir hayat daha mümkün deyip kendimizi Yeşilayın kollarına teslim etmemiz gerekiyor. Ben nefes almaya başladım. Gözlerim açık, uyandım. Kendime karşı bir defa da olsa dürüst oldum. Benim bu işten kurtulmam lazım dedim, kendimi Yeşilaya teslim ettim. 6 ay sonunda mezun oldum. Tabii ki mücadelemi de verdim. Şu an aldığım nefesin, ailemle yaptığım kahvaltının, her şeyin tadı var. Gökyüzüne bakıyorum artık. Her şeyden tat alıyorum, mutluyum. İç huzurum çok yüksek.'

Bunun bir süreç olduğunu ve bundan sonraki hayatında da uyuşturucudan uzak kalmaya devam edeceğini vurgulayan K.Y, yeni arkadaşlıklara, yeni çevrelere dikkat edilmesi uyarısında bulundu.