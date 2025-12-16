Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelenen “Kırmızı Başlıklı Kız” müzikali ile minik izleyicilerden büyük ilgi gördü. Müzik ve tiyatronun bir araya geldiği oyun, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı.

Hafta sonu yoğun katılım

Tek perde olarak sahnelenen çocuk oyunu, hafta sonunda Keçiörenli ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Salonu dolduran çocuklar, tiyatronun büyülü atmosferinde keyifli dakikalar geçirdi. Daha önce sahnelenen “Tembel Ayşe” müzikalinin ardından, minikler bu kez “Kırmızı Başlıklı Kız” ile tiyatronun renkli dünyasında yeniden buluştu.

Doğa ve hayvan sevgisi ön planda

Müzikal, çocuklara doğa ve hayvan sevgisini öğretmeyi amaçladı. Oyunda, ağaçlara zarar vermemek, çevreyi korumak ve hayvanlara su ile mama bırakmak gibi mesajlar eğlenceli bir dille işlendi. Minik izleyiciler, tiyatro deneyimi sırasında hem eğlendi hem de çevre bilinci kazandı.