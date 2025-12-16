Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, dünya standartlarındaki altyapısı, geniş pist ağı ve modern tesisleriyle Erciyes'in yeni sezona hazır olduğunu, ilk etapta Tekir Kapı 13 numaralı pistte kayakseverleri ağırlayacaklarını belirtti.

Erciyes'in 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pist ile Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı kayak merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, geçen sezon yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırlayan merkezin yalnızca kış turizmiyle sınırlı kalmadığını, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile de uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Erciyes Kayak Merkezi'nin Türkiye'nin en gelişmiş yapay karlama altyapısına sahip olduğunu, bünyesindeki 154 suni karlama makinesi ve saatte 9 bin metreküp kar üretme kapasitesi sayesinde, doğal kar yağışı olmasa dahi pistlerin kayakseverlerle buluşturulduğunu belirten Büyükkılıç, sezonun ilkbaharın sonlarına kadar uzadığına işaret etti.

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin 'Dünyanın En İyi 25 Kayak Merkezi' listesinde yer aldığını hatırlatarak, 'Erciyes'te her şey tamam. Tüm kayak tutkunlarını, 18 Aralık'ta başlayacak yeni sezonda Erciyes'e bekliyoruz. İlk etapta Tekir Kapı 13 numaralı pist misafirlerini ağırlayacak, diğer pistler de ilerleyen günlerde hazır oldukça açılacak.' ifadelerini kullandı.