Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada asgari ücret konusunun sosyal denge açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Çalışanların alım gücünü korumanın öncelikleri arasında yer aldığını belirten Işıkhan, asgari ücret sürecinin çok yönlü ele alınacağını ifade etti. Ekonomik verilerin ve piyasa koşullarının yakından izleneceğini söyleyen Bakan, asgari ücret kararının tek taraflı olmayacağını dile getirdi. Açıklamalar, Ankara’da ekonomi gündeminin ilk sırasına yerleşti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına da değinen Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin sosyal diyalog çerçevesinde yürütüleceğini belirtti. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinin ortak noktada buluşmasının hedeflendiğini aktaran Işıkhan, asgari ücret belirlenirken tüm kesimlerin görüşlerinin dikkate alınacağını söyledi. Bu yaklaşımın kalıcı çözümler üreteceğini ifade etti. Açıklamalar, asgari ücret beklentilerini yeniden şekillendirdi.

Ankara’daki ekonomi çevreleri, Bakan Işıkhan’ın asgari ücret açıklamasını temkinli ama umut verici olarak yorumladı. Özellikle enflasyon ve yaşam maliyetlerine yapılan vurgu, asgari ücret artışı beklentisini güçlendirdi. Uzmanlar, dengeli bir asgari ücret politikasının hem çalışanları hem de iş dünyasını koruyabileceğini ifade ediyor. Bu değerlendirmeler, kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Bakan Işıkhan, asgari ücret artışının istihdam üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. Atılacak adımların iş gücü piyasasını olumsuz etkilememesi gerektiğini belirten Işıkhan, asgari ücret ile istihdam dengesinin korunacağını söyledi. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin durumunun da göz önünde bulundurulacağını vurguladı. Bu açıklamalar, işveren cephesinde dikkatle izlendi.

Çalışan kesim ise Bakan Işıkhan’dan gelen asgari ücret mesajlarını umutla karşıladı. Özellikle temel ihtiyaçlardaki artışın asgari ücret üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekiliyor. Sendika temsilcileri, adil bir asgari ücret artışının sosyal refah açısından zorunlu olduğunu belirtiyor. Sürecin şeffaf yürütülmesi talep ediliyor.

Ankara’da siyasi kulislerde de asgari ücret açıklaması geniş yankı buldu. Meclis ve bürokrasi çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde, asgari ücret kararının toplumsal etkisinin yüksek olacağı vurgulanıyor. Bakan Işıkhan’ın kullandığı dilin uzlaşı mesajı verdiği ifade ediliyor. Bu durum, sürecin daha sakin ilerleyebileceği yorumlarını beraberinde getiriyor.

Önümüzdeki günlerde asgari ücret ile ilgili teknik çalışmaların hız kazanması bekleniyor. Bakan Işıkhan’ın açıklamaları doğrultusunda, veri analizleri ve ekonomik göstergeler masaya yatırılacak. Nihai asgari ücret kararının geniş kapsamlı değerlendirmeler sonucunda açıklanacağı belirtiliyor. Milyonlarca çalışan, asgari ücret sürecine ilişkin yeni açıklamaları yakından izlemeye devam ediyor.