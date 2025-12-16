Diyetisyen Elif Öykü Kıyak, yeni yıla sayılı günler kala önemli uyarılarda bulundu. Kıyak, özellikle keyifle kurulan yılbaşı sofralarında sahte içkinin ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

SAHTE İÇKİ NEDEN TEHLİKE SAÇIYOR?

Artan talebin merdiven altı üretimi körüklediğini dile getiren Diyetisyen Kıyak, “Sahte içkiler çoğunlukla metanol içerir; görme kaybı, bilinç bulanıklığı, nefes darlığı ve organ hasarına yol açabilir. Hızlı müdahale edilmezse ölümcül olabilir. Bu nedenle alkollü içeceklerin mutlaka güvenilir kaynaklardan, bandrollü ürünler olarak temin edilmesi hayati önemdedir.” şeklinde konuştu.

YILBAŞI SOFRASI VE KALP SAĞLIĞI

Yılbaşı sofralarının zengin ve cezbedici olduğunu ancak aşırı yağlı yemeklerin, tuzlu atıştırmalıkların, tatlıların ve kontrolsüz alkol tüketiminin kalp ve damar hastalığı olanlarda çarpıntı, ritim bozukluğu ve göğüs sıkışması riskini artırdığını dile getirdi. Kıyak, “Tıpta buna “tatil kalbi sendromu” denir ve özellikle yılbaşı gecelerinde daha sık görülür. Yoğun yemekler ve alkol kalbe yük bindirir; hipertansiyon, kolesterol yüksekliği veya koroner kalp hastalığı olanlar için ani kalp sorunları kaçınılmaz olabilir.” dedi.

Diyetisyen Elif Öykü Kıyak, sağlıklı bir yılbaşı için şu önerilerini sıraladı:

Aşırıya kaçmayın: Porsiyonları kontrol edin.

Porsiyonları kontrol edin. Her kadehin arasına su ekleyin: Alkolün yükünü azaltır.

Alkolün yükünü azaltır. Sofranızı dengeleyin: Sebze ağırlıklı mezeler ve hafif tatlılar tercih edin.

Sebze ağırlıklı mezeler ve hafif tatlılar tercih edin. Tuz ve ağır yemekleri sınırlayın , gece boyunca hareket edin.

, gece boyunca hareket edin. İçki seçimine dikkat edin: Bandrolsüz veya şüpheli ürünlerden uzak durun.

Bandrolsüz veya şüpheli ürünlerden uzak durun. İlaç kullananlar hekim önerisine uyun.