MERSİN’in Tarsus ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Berşan Çağrıtekin (20) yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. E.D. (24) idaresindeki 33 BBH 434 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen, Berşan Çağrıtekin’in kullandığı 01 APN 750 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çağrıtekin, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Çağrıtekin’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.