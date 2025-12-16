Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’in başrollerini paylaştığı HBO Original dizisi **“İlk ve Son”**un yeni sezonuna ait ilk tanıtım videosu izleyiciyle buluştu. Dizinin yeni sezonunda Korel ve Esen, “Güneş” ve “Serkan” karakterlerine hayat veriyor. Tanıtımla birlikte diziden yeni fotoğraflar da paylaşıldı.

Ocak ayında yayınlanması planlanan dizinin yeni sezon oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’e; Deniz Celiloğlu, Gizem Erdem, Cemal Toktaş, Durukan Çelikkaya, Tuğçe Altuğ, Aydan Taş, Melisa Berberoğlu, Mustafa Enis Bilir, Çağan Doruk Demirel, Zeynep Vehaplar, Sennur Nogaylar ve Metin Belgin eşlik ediyor.

Ekin Mert Daymaz Konuk Oyuncu Olarak Yer Alacak

Dizinin yeni sezonunda konuk oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Ebru Demirdöven, Ekin Mert Daymaz, Cansu Fırıncı ve Selçuk Borak, “İlk ve Son”un yeni sezonunda konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

Senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Devrim Yalçın’ın üstlendiği dizi, Ortaks Yapım imzası taşıyor.