“Taşacak Bu Deniz” dizisi, reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Dizinin Eleni karakterini canlandıran Ava Yaman ve Oruç rolündeki Burak Yörük, fenomen yarışma programı O Ses Türkiye Yılbaşı’ndan teklif aldı.

Yapım ekibi, çekim takvimine göre katılım kararını netleştirecek. Son gelen bilgilere göre, Ava Yaman ve Burak Yörük yarışmaya katılacak; ancak her ikisi ayrı ayrı sahnede yer alacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı çekimleri 23 Aralık’ta Maltepe’deki stüdyolarda gerçekleştirilecek. Yarışmada ayrıca Rabia Soytürk, Feyza Civelek, Mahsun Karaca, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat gibi ünlü isimler de sahne alacak.