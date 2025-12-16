“Taşacak Bu Deniz” dizisi, reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Dizinin Eleni karakterini canlandıran Ava Yaman ve Oruç rolündeki Burak Yörük, fenomen yarışma programı O Ses Türkiye Yılbaşı’ndan teklif aldı.

Whatsapp Image 2025 12 16 At 09.39.49

Yapım ekibi, çekim takvimine göre katılım kararını netleştirecek. Son gelen bilgilere göre, Ava Yaman ve Burak Yörük yarışmaya katılacak; ancak her ikisi ayrı ayrı sahnede yer alacak.

Kod Adı Liliyar Dizisinin Adı Değişti!
O Ses Türkiye Yılbaşı çekimleri 23 Aralık’ta Maltepe’deki stüdyolarda gerçekleştirilecek. Yarışmada ayrıca Rabia Soytürk, Feyza Civelek, Mahsun Karaca, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat gibi ünlü isimler de sahne alacak.

Muhabir: Zehra Önen