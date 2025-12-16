Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki kamyonun dorsesinde çıkan yangında hasara neden oldu. Gültepe Mahallesi Akarlar Sokak'ta park halindeki çekme belgeli plakasız kamyonun dorse kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, dorse ile içindeki çok sayıda bisiklet hasar gördü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Polis yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.