Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri tarafından İki Eylül Caddesi'nde şüphelendikleri bir kişi durdurdu.
Kimlik sorgulamasında U.M'nin 'dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 'güveni kötüye kullanma' suçundan aranma kaydının olduğu belirlendi.
Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
