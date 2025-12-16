Coğrafya Öğretmeni ve Payda Eğitim Kurucusu Deniz Kubilay Atlıhan, eğitimle kurduğu bağı 18 yaşında üniversite hazırlık yıllarında verdiği özel derslerle başlattı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; İstanbul Üniversitesi Coğrafya ve Gazi Üniversitesi İktisat mezunu olan Atlıhan, Ankara’da bireysel derslerle başladığı yolculuğunu bugün binlerce öğrenciye ulaşan Payda Eğitim markasına dönüştürdü.

Fırtınalı dönemlerden geçen Türkiye eğitim sistemine içeriden tanıklık eden Atlıhan, sınavlardan ara tatillere, ödev yükünden öğretmen-öğrenci ilişkisine kadar birçok başlıkta çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Üniversite öğrencisiyken harçlığını kazanmak için özel ders vermeye başlayan Atlıhan, bir yıl içinde Ankara Kızılay’da küçük bir ofis açtı. Öğrenci sayısının hızla artmasıyla bu ofis kısa sürede bir dershaneye dönüştü.

“20 yaşındaydım. Risk aldım ama işime tutkuyla bağlıydım,” diyen Atlıhan, Atatürk Bulvarı’nda açılan ilk kurumsal yapının ardından Mithatpaşa Caddesi’nde 1200 metrekarelik büyük bir eğitim kurumuna ulaştıklarını söyledi.

Atlıhan şöyle konuştu: “Kendi öğretmenlerim, iki yıl önce ders aldığım hocalar, benim kurumumda çalışmaya başladı. Bu benim için büyük bir gururdu.” FETÖ süreci, dershanelerin kapatılması, darbe girişimi ve pandemi gibi krizlerle sarsılan eğitim ortamında ayakta kalmanın kolay olmadığını vurgulayan Atlıhan, “Ben hiç sakin bir denizde dershanecilik yapmadım.” sözleriyle süreci özetledi.

“ARA TATİLLER VERİMSİZ, ADAPTASYONU BOZUYOR”

Ara tatil uygulamasına net bir şekilde karşı çıkan Atlıhan, bu uygulamanın hem öğrenciyi hem aileyi zorladığını savunarak, “Kasım ve nisan aylarında verilen ara tatiller, çalışan aileler için ciddi bir sorun. Çocukların bakım masrafı var, adaptasyon bozuluyor, dönüşte sınıflarda ciddi uyum problemleri yaşanıyor.” ifadelerini kullandı. Tatillerin turizm açısından olumlu olabileceğini ancak eğitim açısından fayda üretmediğini dile getiren Atlıhan, “Öğrenci tatili sever ama eğitim politikası öğrenci isteğine göre belirlenmez.” dedi.

