Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadı’nda ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor’u 4-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca erken gitti.

İlk yarıda fişi çekti

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Talisca ve Asensio ile önemli fırsatlar yakalayan Fenerbahçe, aradığı golü 28. dakikada buldu. VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı Anderson Talisca gole çevirerek takımını öne geçirdi. Bu golden sadece 2 dakika sonra Mert Müldür sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 37. dakikada Talisca’nın golüyle farkı 3’e yükseltti. İlk yarı 3-0 sona erdi.

Asensio noktayı koydu

İkinci yarıda oyunun temposunu kontrol eden ve rakibine pozisyon vermeyen Fenerbahçe, 87. dakikada Marco Asensio’nun golüyle skoru 4-0’a taşıdı. Sarı-lacivertliler mücadeleden farklı galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 36’ya yükselterek ligde ikinci sıraya çıktı.

Talisca durdurulamıyor

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, formunu Konyaspor karşısında da sürdürdü. Bu sezon lig, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemesi dahil tüm kulvarlarda skor üreten tecrübeli oyuncu, Konyaspor maçında 2 gol attı. Talisca, ligdeki gol sayısını 8’e, toplam gol sayısını ise 13’e çıkardı.

Mert Müldür’den sezonun ilk golü

Milli futbolcu Mert Müldür, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. 30. dakikada attığı golle takımının ikinci golünü kaydeden Mert, 2025-2026 sezonundaki ilk golüne imza attı.

Asensio gollerine devam ediyor

İspanyol yıldız Marco Asensio, Konyaspor karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 7’ye yükseltti. Gol katkısının yanı sıra asistleriyle de dikkat çeken Asensio, sarı-lacivertlilerin hücum gücünde önemli rol oynamaya devam ediyor.

5 maç sonra gol yemedi

Fenerbahçe, ligde 5 maç aranın ardından kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor’u 4-0 mağlup ederek savunmadaki başarısını yeniden ortaya koydu.

Penaltı VAR incelemesiyle geldi

Maçın 26. dakikasında Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı VAR incelemesi sonrası çıktı. Jhon Duran’ın ceza sahasında yerde kalmasının ardından hakem Ozan Ergün, pozisyonu ekranda izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Talisca, topu ağlara gönderdi.

Brown sakatlandı

Fenerbahçe’nin sol beki Archie Brown, maçın 48. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Genç oyuncu 55. dakikada yerini Levent Mercan’a bıraktı.

Tribünlerden Sadettin Saran tezahüratı

Karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Sadettin Saran lehine tezahüratlarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin skoru 2-0’a getirmesinin ardından tribünlerden “Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran” tezahüratları yükseldi.