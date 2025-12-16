Ankara’da Dikimevi–Natoyolu Metro Hattı çalışmaları kapsamında Sultan Fatih Caddesi’nde 17 Aralık 2025 tarihinden itibaren kısmi yol kapatma uygulaması başlıyor. Bu kapsamda Sultan Fatih Caddesi üzerinde, kısmi yol kapatma uygulaması başlatılacak. Altyapı deplase çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise bölgede tam yol kapatma uygulanacağı bildirildi.

Yetkililer, özellikle Natoyolu, Mamak ve çevre mahallelerde trafik yoğunluğu yaşanmaması için sürücülerin ve yayaların alternatif güzergâhları tercih etmeleri çağrısında bulundu. Çalışmalar süresince trafik işaret ve yönlendirmelerine uyulması istendi.