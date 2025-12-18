Tarihi Kentler Birliği ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) iş birliğiyle düzenlenen “Ankara’nın Kültürel Mirası ve Koruma Politikaları” başlıklı eğitim çalıştayı Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilen eğitim çalıştayı kapsamında yapılan sunumlarda; Ankara’nın kültürel mirasına ilişkin yürütülen koruma ve restorasyon çalışmaları farklı başlıklar altında ele alındı. Programda; Ankara’daki Roma Dönemi yapıları, Ankara Kalesi ve sur duvarları, Anafartalar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Yapım İşi, Hallaçlı Konağı restorasyonu, Bellek Ankara çalışmaları ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin UNESCO kapsamındaki çalışmaları hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

“ANKARA’NIN DENEYİMLERİNİ PAYLAŞIYORUZ”

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, ABB’nin ev sahipliğinde yılın son eğitim çalıştayını gerçekleştirdiklerini belirterek “Bu çalıştayda Ankara’daki kültürel miras ve korunması deneyimlerimizi ele alıyoruz. Son 6 yıl içinde Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarına yönelik yürüttüğümüz çalışmaları, Türkiye’nin farklı illerinden gelen belediyeci arkadaşlarımızla deneyim paylaşımı kapsamında aktarıyoruz” dedi.

ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen ise, “Bugün burada Ankara’nın kültürel mirasını, dönüşüm ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarını hep birlikte ele alıyoruz. Rahmetli hocamız Metin Sözen’in de sıkça vurguladığı gibi kültürel miras ricayla değil sahiplenilerek korunur. Kamu, yerel yönetimler, sivil ve özel sektörün birlikteliğiyle bu mirası gelecek nesillere aktarmak çok kıymetli” ifadelerini kullandı.