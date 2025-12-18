Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara İtfaiyesi'nde uzun süre görev yapan, Metin Çetinkaya hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Çetinkaya hastanede tedavi görüyordu. Çetinkaya'nın vefatı sevenlerini derinden üzerken, ABB başsağlı mesajı yayımladı.

"Başımız Sağolsun"

ABB tarafından yayımlanan başsağlığı mesajı şu şekilde; "Başımız sağ olsun. Mesai arkadaşımız Metin Çetinkaya’yı, tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve İtfaiye Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz."

Sonsöz Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.