Türk İstiklal Platformu olarak 6 Ağustos 2020’de başlayan yolculuk, 11 Mayıs 2021’de “Türk İstiklal Hareketi” adıyla yeni bir aşamaya geçti.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Hedeflenen toplumsal karşılığa ulaşılmasının ardından, 26 Ağustos 2024’te Ankara merkezli 19 üye ile kurulan İstiklâl Hareketi Derneği, Atatürk Modeli temelinde ‘ulus devlet’ vurgusunu yeniden gündeme taşıdı.

Derneğin Genel Başkanlığını yürüten Emekli Jandarma Kurmay Albay Aziz Ergen, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve jeopolitik tabloyu, emperyalizmin değişen yöntemlerini ve İstiklâl Hareketi’nin neden bir zorunluluk haline geldiğini Sonsöz Gazetesi’ne özel anlattı.

“BU DERNEK, ULUS DEVLETİN SON KALESİDİR”

İstiklâl Hareketi Derneği’nin sıradan bir sivil toplum örgütü olmadığını vurgulayan Aziz Ergen, kuruluş felsefesini şu sözlerle özetledi: “Biz bu yapıyı kurarken bir dernek kurmaktan çok daha fazlasını hedefledik. Bu, Ulus Devletin çözülmeye zorlandığı bir dönemde, Atatürk Modeli ile devlet aklını yeniden hatırlatma hareketidir. Ankara merkezli oluşumuz tesadüf değildir. Başkent, iradenin merkezidir.”

Ergen’e göre Türkiye, kurucu değerlerinden uzaklaştırıldıkça hem içeriden hem dışarıdan kuşatılıyor.

“BU BİR SİYASİ PARTİ DEĞİL, MİLLİ DİRENİŞ HAREKETİDİR”

İstiklâl Hareketi Derneği’nin herhangi bir siyasi partinin alternatifi olmadığını vurgulayan Ergen, yapının bir milli bilinç ve direniş hattı olduğunu ifade ederek, “Siyasi gömleğini çıkaran, aradığı ilkeleri bulamayan herkes için burası bir adres. Biz koltuk değil, istiklal mücadelesi veriyoruz.”

İstiklâl Hareketi Derneği’nin kuruluş amacı, ilke ve faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere derneğin resmî internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor. Dernek, Atatürk Modeli temelinde ‘ulus devlet’ anlayışını savunan 19 maddelik ilke metniyle çalışmalarını sürdürüyor.

İlgilenen vatandaşlar, derneğin vizyonu, duyuruları ve organizasyonlarına ilişkin güncel bilgilere https://istiklalhareketidernegi.org/ adresinden erişebilir.

