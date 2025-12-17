Kasım Ayında En Çok Otomobil Trafiğe Çıktı
Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların:
-
%52,4’ünü otomobil
-
%29,9’unu motosiklet
-
%12,8’ini kamyonet
-
%2,1’ini traktör
-
%1,6’sını kamyon
-
%0,6’sını minibüs
-
%0,4’ünü otobüs
-
%0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Aylık Bazda Özel Amaçlı Taşıtlarda Büyük Artış
Kasım ayında bir önceki aya göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı:
-
Özel amaçlı taşıtlarda %209,6
-
Kamyonette %14,8
-
Otomobilde %9,6
-
Traktörde %3,6
-
Otobüste %0,5 arttı.
Aynı dönemde motosiklette %10,9, minibüste %10,4 ve kamyonda %8,5 düşüş kaydedildi.
Yıllık Bazda Taşıt Kaydı Yüzde 3,1 Azaldı
Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %3,1 azaldı.
Yıllık bazda:
-
Özel amaçlı taşıtlarda %200
-
Kamyonette %19,8
-
Otomobilde %13,1 artış yaşanırken;
-
Traktörde %35,4
-
Motosiklette %25,4
-
Minibüste %25,3 düşüş görüldü.
Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı 33,3 Milyona Dayandı
Kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 371 bin 446 oldu.
Taşıtların dağılımı ise şöyle:
-
%51,6 otomobil
-
%21,1 motosiklet
-
%14,7 kamyonet
-
%6,9 traktör
-
%3,1 kamyon
-
%1,6 minibüs
-
%0,7 otobüs
-
%0,3 özel amaçlı taşıt
Kasım Ayında 897 Bin Taşıt El Değiştirdi
Kasım ayında 897 bin 877 taşıtın devri yapıldı. Devir işlemlerinin:
-
%67,8’i otomobil
-
%14,9’u kamyonet
-
%9,6’sı motosiklet oldu.
Aynı ayda 96 bin 3 otomobilin trafiğe ilk kez kaydı yapıldı.
Ocak-Kasım Döneminde 2,1 Milyon Taşıt Trafiğe Çıktı
Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %10,1 azalarak 2 milyon 120 bin 333 oldu.
Bu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise %56,3 artarak 48 bin 844 olarak kaydedildi.
Yeni Otomobillerde Benzin ve Hibrit İlk Sırada
Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin:
-
%46,2’si benzinli
-
%26,9’u hibrit
-
%17’si elektrikli
-
%8,8’i dizel
-
%1,1’i LPG’li oldu.
En Çok Tercih Edilen Otomobil Rengi Gri
Trafiğe kaydı yapılan otomobillerde renk tercihleri:
-
%40,2 gri
-
%24,9 beyaz
-
%13,3 siyah
-
%11,6 mavi şeklinde sıralandı.