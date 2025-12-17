Kasım Ayında En Çok Otomobil Trafiğe Çıktı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların:

  • %52,4’ünü otomobil

  • %29,9’unu motosiklet

  • %12,8’ini kamyonet

  • %2,1’ini traktör

  • %1,6’sını kamyon

  • %0,6’sını minibüs

  • %0,4’ünü otobüs

  • %0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aylık Bazda Özel Amaçlı Taşıtlarda Büyük Artış

Kasım ayında bir önceki aya göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı:

  • Özel amaçlı taşıtlarda %209,6

  • Kamyonette %14,8

  • Otomobilde %9,6

  • Traktörde %3,6

  • Otobüste %0,5 arttı.

Aynı dönemde motosiklette %10,9, minibüste %10,4 ve kamyonda %8,5 düşüş kaydedildi.

Yıllık Bazda Taşıt Kaydı Yüzde 3,1 Azaldı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %3,1 azaldı.
Yıllık bazda:

  • Özel amaçlı taşıtlarda %200

  • Kamyonette %19,8

  • Otomobilde %13,1 artış yaşanırken;

  • Traktörde %35,4

  • Motosiklette %25,4

  • Minibüste %25,3 düşüş görüldü.

Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı 33,3 Milyona Dayandı

Kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 371 bin 446 oldu.
Taşıtların dağılımı ise şöyle:

  • %51,6 otomobil

  • %21,1 motosiklet

  • %14,7 kamyonet

  • %6,9 traktör

  • %3,1 kamyon

  • %1,6 minibüs

  • %0,7 otobüs

  • %0,3 özel amaçlı taşıt

Kasım Ayında 897 Bin Taşıt El Değiştirdi

Kasım ayında 897 bin 877 taşıtın devri yapıldı. Devir işlemlerinin:

  • %67,8’i otomobil

  • %14,9’u kamyonet

  • %9,6’sı motosiklet oldu.

Aynı ayda 96 bin 3 otomobilin trafiğe ilk kez kaydı yapıldı.

Ocak-Kasım Döneminde 2,1 Milyon Taşıt Trafiğe Çıktı

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %10,1 azalarak 2 milyon 120 bin 333 oldu.
Bu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise %56,3 artarak 48 bin 844 olarak kaydedildi.

Yeni Otomobillerde Benzin ve Hibrit İlk Sırada

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin:

  • %46,2’si benzinli

  • %26,9’u hibrit

  • %17’si elektrikli

  • %8,8’i dizel

  • %1,1’i LPG’li oldu.

En Çok Tercih Edilen Otomobil Rengi Gri

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerde renk tercihleri:

  • %40,2 gri

  • %24,9 beyaz

  • %13,3 siyah

  • %11,6 mavi şeklinde sıralandı.

Kaynak: DHA