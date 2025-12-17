Kasım Ayında En Çok Otomobil Trafiğe Çıktı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların:

%52,4’ünü otomobil

%29,9’unu motosiklet

%12,8’ini kamyonet

%2,1’ini traktör

%1,6’sını kamyon

%0,6’sını minibüs

%0,4’ünü otobüs

%0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aylık Bazda Özel Amaçlı Taşıtlarda Büyük Artış

Kasım ayında bir önceki aya göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı:

Özel amaçlı taşıtlarda %209,6

Kamyonette %14,8

Otomobilde %9,6

Traktörde %3,6

Otobüste %0,5 arttı.

Aynı dönemde motosiklette %10,9, minibüste %10,4 ve kamyonda %8,5 düşüş kaydedildi.

Yıllık Bazda Taşıt Kaydı Yüzde 3,1 Azaldı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %3,1 azaldı.

Yıllık bazda:

Özel amaçlı taşıtlarda %200

Kamyonette %19,8

Otomobilde %13,1 artış yaşanırken;

Traktörde %35,4

Motosiklette %25,4

Minibüste %25,3 düşüş görüldü.

Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı 33,3 Milyona Dayandı

Kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 371 bin 446 oldu.

Taşıtların dağılımı ise şöyle:

%51,6 otomobil

%21,1 motosiklet

%14,7 kamyonet

%6,9 traktör

%3,1 kamyon

%1,6 minibüs

%0,7 otobüs

%0,3 özel amaçlı taşıt

Kasım Ayında 897 Bin Taşıt El Değiştirdi

Kasım ayında 897 bin 877 taşıtın devri yapıldı. Devir işlemlerinin:

%67,8’i otomobil

%14,9’u kamyonet

%9,6’sı motosiklet oldu.

Aynı ayda 96 bin 3 otomobilin trafiğe ilk kez kaydı yapıldı.

Ocak-Kasım Döneminde 2,1 Milyon Taşıt Trafiğe Çıktı

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %10,1 azalarak 2 milyon 120 bin 333 oldu.

Bu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise %56,3 artarak 48 bin 844 olarak kaydedildi.

Yeni Otomobillerde Benzin ve Hibrit İlk Sırada

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin:

%46,2’si benzinli

%26,9’u hibrit

%17’si elektrikli

%8,8’i dizel

%1,1’i LPG’li oldu.

En Çok Tercih Edilen Otomobil Rengi Gri

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerde renk tercihleri:

%40,2 gri

%24,9 beyaz

%13,3 siyah

%11,6 mavi şeklinde sıralandı.