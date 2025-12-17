Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişiminin güçlendirilmeye devam ettiğini belirtti.

Işıkhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kapsamda, 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı, 2 MS ilacı başta olmak üzere 69’u yerli üretim toplam 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.”

Yerli Üretim İlaçlara Destek

Geri ödeme listesine eklenen ilaçların büyük bölümünün Türkiye’de üretilmiş olması, hem sağlık politikaları hem de yerli ilaç sanayisi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni ilaçlarla birlikte özellikle kronik hastalıklar, kanser, diyabet, romatizma ve MS tedavilerinde hastaların ilaçlara erişiminin kolaylaşması hedefleniyor.

“Vatandaşlarımıza Sağlıklı Bir Ömür Dilerim”

Bakan Işıkhan açıklamasının sonunda, geri ödeme kapsamına alınan ilaçların hastalara şifa olmasını temenni ederek, vatandaşlara sağlıklı bir ömür diledi.