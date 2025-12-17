Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu’nun makam odasında bulunan dinleme cihazıyla ilgili Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı M.B. ile belediye personeli Enes Yıldırım ve Yusuf Yılmaz işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Başkan Yardımcısı M.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Enes Yıldırım ve Yusuf Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

