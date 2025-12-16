Karşılaşmaya kontrollü başlayan iki takım arasında ilk periyot büyük çekişmeye sahne oldu. İlk 10 dakikalık bölüm, Panathinaikos’un 17-16 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Çeyrekte Panathinaikos Etkiliydi

İkinci periyotta hücum ritmini yükselten Yunan temsilcisi, dış atışlardaki isabet oranını artırdı. Savunmada zaman zaman aksayan Fenerbahçe Beko, oyundan kopmayarak devre arasına 41-37 geride girdi.

Üçüncü Periyotta Fenerbahçe Beko Fark Yarattı

Üçüncü çeyrekte savunma sertliğini artıran sarı-lacivertliler, rakibine yalnızca 9 sayı izni verdi. Bu bölümde skor üstünlüğünü ele geçiren Fenerbahçe Beko, final periyoduna 57-50 önde girdi.

Son Periyotta Panathinaikos Geri Döndü

Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta Panathinaikos, tecrübesini konuşturdu. Maçın son anlarına kadar devam eden mücadelede Fenerbahçe Beko, parkeden 77-81 mağlup ayrıldı.

İbrahim Kutluay’ın Forması Ülker Arena’da Ölümsüzleşti

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe basketbol tarihine damga vuran isimlerden İbrahim Kutluay onurlandırıldı. Efsane oyuncunun forması, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun tavanına asıldı.

Kutluay, bu onurla birlikte Mirsad Türkcan ve Ömer Onan’ın ardından forması asılan üçüncü Fenerbahçe efsanesioldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu anlamlı anı uzun süre alkışladı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Sreten Radovic, Piotr Pastusiak, Maxime Boubert

FENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Tarık Biberovic 15, Hall 8, Tucker 22, Birch 2, Baldwin 11, Colson 8, Bacot 5, Zagars, Metecan Birsen, Boston.

PANATHINAIKOS: Mitoglou 7, Grant 6, Lewis 4, Shorts 5, Cedi Osman 11, Nunn 25, Sloukas 7, Hernangomez 9, Ömer Yurtseven 7 Nikolaos.

1’İNCİ PERİYOT: 16-17

DEVRE: 37-41

3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-50