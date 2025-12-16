Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri yapıldı. Bütçe görüşmelerinde zaman zaman sert tartışmalar yaşandı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut kürsüye Pazar torbası ve köylü şapkasıyla çıktı. Barut köylünün üretimde çok zor durumda olduğunu, ürünlerinin para etmediğini belirterek “Domates, tarlada çürüdü. Şu erkenci mandalinanın 8 lira, 10 lira olması gerekirken 1 liraya, 2 liraya şu anda da alıcısı yok. Aynısı karpuz için, patates için de geçerli. Bu gördüğünüz şapka var ya, bu gördüğünüz şapka çiftçimizin sembolüdür, simgesidir.

Çiftçi, kazanç sağladığı zaman bu şapkayı her zaman havaya fırlattı ama AKP iktidarında üretici hiçbir zaman bu şapkayı havaya atamadı, âdeta hep böyle yere fırlattı. Bende yere atıyorum” dedi.

CHP’li Ayhan Barut’un bu hareketi Meclis’te tartışmalara neden oldu. AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey “Köylünün şapkasını niye yere attın ya…” diye tepki gösterdi.

Milletvekillerinin “şapka tartışması” şöyle devam etti.

MUSTAFA CANBEY (Balıkesir) - Şapkayı yere niye attın öyle?

AYHAN BARUT (Adana) - Atarım abi.

MUSTAFA CANBEY (Balıkesir) - Yazık değil mi, o çiftçinin şapkası ya!

CAVİT ARI (Antalya) - Siz attığına kızıyorsunuz, attıran sizsiniz ya!

AYHAN BARUT (Adana) - Çiftçinin temsilidir o, biz çitçinin hareketlerini burada şey yaptık...

SUAT PAMUKÇU (İstanbul) - Çiftçiyi vurdun yere yani.

CAVİT ARI (Antalya) - Çiftçiye şapkayı attırıyorsunuz.

AYHAN BARUT (Adana) - Yere vuracağım. Siz attırmayın o zaman, niye attırıyorsunuz? Sayın Başkanım, attırmayın!

CAVİT ARI (Antalya) - Şapkayı attıranlar kendinden utanmıyor, "Sen niye attın?" diye konuşuyor.

AYHAN BARUT (Adana) - Biz değil attıranlar utansın.

CAVİT ARI (Antalya) - Bravo! Bravo Ayhan abi!

MUSTAFA CANBEY (Balıkesir) - Atılmaz öyle, atılmaz.

AYHAN BARUT (Adana) - Ya attım ben, bunun hesabını ben veririm, bu da takdir görür. Siz kendinize bakın, tuzu kurusunuz, çiftçinin derdini bilmezsiniz konuşuyorsunuz ya.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut daha sonra yere attığı köylü şapkasını yerden alıp, CHP Grubunun önündeki mikrofona astı.