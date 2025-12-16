TFF tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 197 futbolcu ile soruşturması tamamlanan 27 futbolcu hakkında disiplin hükümleri işletildi. Ayrıca 24 hakem hakkında da inceleme yapılarak dosyalar karara bağlandı.

Bahis Soruşturmasında Toplam 241 Kişiye Ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yürütülen bahis soruşturması kapsamında 218 futbolcu ve 23 hakeme yönelik kararını açıkladı. Kurul, söz konusu isimlere 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verilmesini kararlaştırdı. Bu cezalarla birlikte ilgili kişiler, belirlenen süre boyunca futbol faaliyetlerinden men edildi.

Bazı İsimler İçin İnceleme Süreci Sürüyor

Klasman yardımcı hakemi Faik Sancaktutan ile futbolcular Ekrem Koçak ve Mustafa Bilge Diyadin hakkında ise inceleme ve idari tedbir kararlarının devamına hükmedildi. Bu isimlerle ilgili soruşturmanın sürdüğü ve nihai kararın ilerleyen süreçte verileceği bildirildi.

Daha Önce Cezalandırılan Futbolcular İçin Karar Çıkmadı

PFDK, futbolcular Kemal Kaan Kılıç, Mahmut Emin Kabul, Mert Aydın ve Osman Erol hakkında ise önemli bir karar aldı. Kurul, söz konusu futbolcuların aynı eylem nedeniyle daha önce cezalandırıldığını dikkate alarak, isnat edilen disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığına ve bu nedenle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

TFF’den Net Mesaj: Bahise Sıfır Tolerans

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu kararları, futbolda bahis ve şike ile mücadelede sıfır tolerans politikasının kararlılıkla sürdürüldüğünü bir kez daha ortaya koydu. TFF yetkilileri, Türk futbolunun güvenilirliğini korumak adına benzer soruşturmalarda disiplin süreçlerinin titizlikle yürütüleceğini vurguladı.

Bahis soruşturmasına ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde yeni kararlarla devam edebileceği belirtilirken, kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.