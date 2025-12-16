Kaza, saat 16.30 sıralarında Boyabat ilçesine bağlı Karacaören Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrika işçilerini taşıyan H.A. yönetimindeki 57 AAT 889 plakalı servis minibüsü, seyir halindeyken karşı yönden gelen Mustafa Gemici idaresindeki 57 AAB 142 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mustafa Gemici olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada servis minibüsünde bulunan işçilerle birlikte toplam 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışmanın şiddeti net şekilde görülüyor.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.