Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, saat 16.11’de kaydedildi. Merkez üssü Aksu ilçesi olan sarsıntının, yerin 50.53 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Olumsuzluk Yaşanmadı

Yetkililerden alınan bilgilere göre deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi. Ekiplerin bölgedeki rutin kontrollerinin sürdüğü öğrenildi.

Uzmanlardan Hatırlatma

Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerin genellikle ciddi hasara yol açmadığını ancak deprem gerçeğine karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.