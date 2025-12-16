Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar E.U. ve M.U., müşteki Şerafettin Bahadır, taraf avukatları, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve partililer katıldı.

“Yarım Bir İnsan Oldum”

Müşteki Şerafettin Bahadır, duruşmadaki beyanında tedavisinin sürdüğünü belirterek,

“Sağ elimi kullanamıyorum, beynimde ödem oluştu, işitme kaybım var. Şikayetim devam ediyor. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Sanıklar Tahliye Talep Etti

Tutuklu sanık E.U., olayda öldürme kastı olmadığını savunarak, pişman olduğunu ifade etti ve tahliyesini talep etti.

Sanık M.U. ise çocuklarının mağdur olduğunu ileri sürerek beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkemeden Tutukluluğun Devamı Kararı

Mahkeme heyeti, müşteki avukatının yeniden sağlık raporu alınması talebini kabul etti. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın Geçmişi

Şerafettin Bahadır, 21 Haziran 2024’te Pınarbaşı ilçesi Büyükkömarmut Mahallesi'nde E.U. ve M.U. tarafından darbedildikten sonra silahla vurulmuştu. Bahadır, Kayseri Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görmüş, olay sonrası gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanmıştı.