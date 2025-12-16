Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupalı müttefiklerle birlikte yalnızca kan dökülmesini durdurmayı değil, Rusya sınırlarındaki durumu kalıcı olarak değiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Zelenskiy, Rusya’nın gelecekte yeniden savaş başlatma fırsatı bulamamasının temel amaçları olduğunu ifade etti.

“Bu, Rusya’nın nihayet hukukun üstünlüğüyle yaşamayı öğrenmesiyle ilgilidir” diyen Zelenskiy, bunun ancak gerçek hesap verebilirlik ve saldırganın cezalandırılması ile mümkün olabileceğini belirtti.

Dondurulmuş Rus Varlıkları Avrupa’nın Gündeminde

Zelenskiy, Avrupa’da dondurulmuş halde bulunan Rusya’ya ait milyarlarca dolarlık varlıklara dikkat çekerek, Avrupalı liderlerin kritik bir kararın eşiğinde olduğunu söyledi. Bu fonların Ukrayna’ya yönelik saldırılara karşı savunma amacıyla kullanılması gerektiğini savunan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

“Bu Rus varlıkları, Rusya’nın kendi saldırganlığına karşı savunma için kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Saldırgan bedelini ödemelidir.”

“Putin Güce ve Paraya İnanıyor”

Konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zihniyetine de değinen Zelenskiy, Moskova yönetiminin insani kayıplardan çok maddi kayıplara önem verdiğini vurguladı:

“Putin insanlara inanmıyor. O sadece güce ve paraya inanıyor. Ruslar ölülerini saymazlar ama kaybettikleri her doları ve her avroyu sayarlar.”

Zelenskiy, bu nedenle Rusya’nın dondurulmuş varlıkları konusunda sert ve kararlı bir adım atılması gerektiğinibelirterek Avrupa’yı Ukrayna’ya destek vermeye çağırdı.