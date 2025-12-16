Eylül ayında bir doğa fotoğrafçısının tesadüfi keşfi sonucunda ortaya çıkan izler, bugün düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Yüzlerce metre boyunca uzanan bu izler, yüksek rakıma rağmen korunmuş durumda ve parmak ile pençe izleri net bir şekilde gözlemlenebiliyor.

İlk analizler, izlerin Geç Triyas döneminde yaşamış, uzun boyunlu ve küçük kafalı otçul prosauropod dinozorlara ait olabileceğini gösteriyor.

İtalya'nın Milano Doğal Tarih Müzesi ve Bergamo Üniversitesi, bölgeyi "Avrupa kıtasında Triyas çağına ait en önemli fosil yatağı" olarak tanımladı. İzlerin bulunduğu alana yürüyerek ulaşım mümkün olmadığından, daha detaylı incelemelerde insansız hava araçları (drone) ve uzaktan algılama teknolojileri kullanılacak.

Bu keşif, hem paleontoloji dünyasında hem de doğa ve tarih meraklıları arasında büyük heyecan yaratıyor. Stelvio Ulusal Parkı, şimdi sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda prehistorik yaşamın izleriyle de dikkat çekiyor.